基本工資調不調 勞動部：言之過早

總統蔡英文上任屆滿周年，勞動部召開六大勞工政見執行進度說明，洋洋灑灑21個項目卻是空白的多，完成的少，針對「跳票」的限縮責任制部分，勞動部次長郭國文表示，目前正在盤整，3年後目標仍為整體縮減，至於基本工資調升與否，他說，「現在還在夏天，言之過早」。

21個項目中，勞動部自評已完成4項，部分完成2項；像是去年底推行一例一休上路，落實周休二日，增加勞工特休假，要求未修完的假期折算工資，堪稱落實周休二日、特休假2項，去年調升基本工資至21009元，也算落實調升基本工資1項，也已完成建立企業內勞工參與管理新模式1項。

此外，勞檢人力倍增至1千人、職業病預防與補償2項目為部分落實，郭國文表示，目前已核定增聘177名勞檢人員，包含43名正式人員與134名各縣市約聘僱，以增強勞檢績效，「職業病低估因應方案」也持續執行中，「中高齡就業專法」則預計年底送行政院審查。

儘管新政府提出要限縮《勞基法》第84條之1，也就是所謂的責任制工時，但上任以來卻新增納入入闈人員，讓適用工作者從67項增加至68項，郭國文強調，現在就說總體增加放寬，實為言之過早，現階段的氛圍要再增加適用責任制，有一定的困難度，被擱置和否決的提案，是遠大於通過的，在未來3年任內，會持續朝限縮方向進行，最終結果應該會比67項還少。

至於「最低工資法」完成進度，郭國文說，已開過2場座談會和5場公聽會，內部已經有一些版本，雖然還在不同觀點的討論，但立法內容跟方向，會朝向解決低薪問題做努力，至於基本工資調或不調，「現在還在夏天，言之過早」。

郭國文說，《勞基法》修法投入相當多業務單位，政府上任至今日也尚未滿一年，所有立法作業，不急在同一個時間點，總體執行率雖難以量化，但仍會持續辦理，未提出新政策不代表進度等於零，內部都有在進行。

(中時)