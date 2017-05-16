經濟部整頓旗下法人 暫無合併計畫

經濟部長李世光今（16）日接受媒體訪問指出，經濟部旗下法人將分階段改革，先進行任務調整跟主管任期調整等，暫時不會涉及法人合併。

李世光稱，經濟部已針對旗下法人結構、任務以及將來職責做了整體盤點，最近會召開記者會說明，現階段還不會涉及法人合併等結構調整。

李世光指出，法人改革已經有一定進展，未來可能對個別法人任務調整，當中也包括主管任期調整等，目前還在內部規劃階段。

(工商)