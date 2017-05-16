天雨路滑 國道21部車撞成一團

上午一場大雨，讓國道中山高彰化路段撞況連連。(謝瓊雲翻攝)

國道北上203公里處，發生連環追撞，剎車不及的大貨車打橫擋住所有車道。(謝瓊雲翻攝)

大貨車車頭在撞擊下，車頭毀損，所幸駕駛僅受輕傷。(謝瓊雲翻攝)

國道北上203公里處，發生連環追撞，剎車不及的大貨車打橫擋住所有車道。(謝瓊雲翻攝)

救護車、拖吊車到事故現場協助排除事故，所幸除營大貨車駕駛1人輕傷外，未釀其他人員傷亡。(謝瓊雲翻攝)

天雨路滑、撞況不斷，16日上午10點45分左右，國道1號北上進彰化交流道203公里處，接連發生追撞事故，分別造成21部大小車輛碰撞，現場事故直到12點才全部排除，恢復全線車道通行，但已造成北上車流回堵10多公里，綿延到到溪湖交流道。

國道警忙翻、拖吊車賺翻。今天上午十點半左右突然下起大雨，國道1號中山高速公路203公里至203.5公裡撞況連連！先是兩部自小客撞在一起，後方營大貨車剎車不及，又緊接著與其他9部車連環撞，後方也接連有零星車輛碰撞，國道警方統計，總共發生6起追撞、共有21部大小車輛追撞遭殃，所幸僅大貨車駕駛1人輕傷，送醫後並無大礙。

國道警方呼籲行經駕駛人勿圍觀，以免影響行車車速，但國道1號中山高南下方向依然因這起連環追撞車流回堵；另外，台61線也發生聯結車追撞事故，全線封閉處理中。

(中時)