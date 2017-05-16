組聯盟抗議教育政策 教師：應有罷工權

「在職教師團結聯盟」在立院群賢樓外表達訴求。（周毓翔攝）

數十位在職教師組成「在職教師團結聯盟」，批評教改至今從未徵詢第一線教師的意見，結果把教育搞得一團亂，受害的是可憐的學生。教師團結聯盟主張，教師理當擁有罷工權，唯罷工權之行使，將於政府不當改革影響學生受教權始推動，又本於教育原則，罷工行動將配合公民教育課程實施。

在職教師團結聯盟副召集人彭兆駒表示，政府的教育政策時常跳過第一線的老師，結果一連串的教改失敗，導致現在教育體制被改得一團亂，教師、學生、家長無所適從，因此特別組織聯盟，未來對於不適當的教育政策要提出批判與抗議，聯盟也主張教師不惜用非常手段，動用罷工抗議不當的教育政策。

彭兆駒批評，最近剛通過初審的前瞻基礎建設計畫，沒看到政府花一毛錢在教育上，這樣能相信這個政府有心要改革教育？

在職教師團結聯盟發出聲明表示，再多的校園翻轉教育都無法改變大局，因為在不當的政策結構下，翻轉只是侷限於在教室裡突破當下的教育現況罷了，對於種種不當惡政，唯一有效的翻轉教育，就是在政府強行實施不當政策時，透過非常手段「罷工」，才有機會遏止政客和學閥的黑手。

(中時)