MiLB》胡智為宰制3A 連3戰9球無失分好投
效力光芒的胡智為結束大聯盟之旅回到3A後，改任專職中繼，16日他在對戰白襪3A一役8下登板，主投1局演出三上三下，無失分下莊，連同此役連3戰無失分，也未被擊出任何安打，驚人的是他3場比賽場場都只用9球就演出好投，用球數相當精簡，展現出宰制3A的身手，若持續下去，重返大聯盟之日或許不遠了。
胡智為所屬的光芒3A此役前7局以4比6落後，8下胡智為擔任第3任投手上場，面對3名打者，製造2個滾地球跟1個飛球出局，沒有失分。最後球隊雖以2分差輸球，不過他連同這場比賽，近3場出賽共投3.1局，沒被打安打、無失分，另有2次三振，自責分率降到3.26。
另，洛磯3A今天出戰紅雀3A一役，效力洛磯的李振昌於4比4平手時，6下中繼登板，雖首局威風八面，無失分還飆2K，但7下遭遇亂流，挨3支安打失2分，終場球隊4比6輸球，他苦吞本季首敗，連3場出賽都有失分，自責分率升到2.95。
(中時電子報)
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