砸2兆強國興軍 澳將大造潛艇護衛艦

澳洲為了加強國防，周二公佈大規模造艦細節，未來將打造數十艘潛艇與護衛艦，展開海軍承平時期最大手筆的投資。

據法新社報導，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）說，投資的890億澳元（近2兆台幣）將可直接增加國內造船業達5,000個工作機會，並使供應鏈的工作倍增。

根據這項計畫，澳洲將打造9艘護衛艦，12艘近岸巡防艦，並為鄰國建造19艘太平洋巡邏艇。此外，計畫還包括投入500億澳元（約1.1兆台幣）打造12艘新潛艇。而法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）去年已擊敗日本與德國業者，將負責設計，並在澳洲阿得雷德（Adelaide）的船廠動工興建。

滕博爾指出，未來澳洲海軍造船與維修業將轉型，「在澳洲船廠運用澳洲資源，由澳洲工人打造」。他並強調，這是一項為了工作、為了安全，為了澳洲國防業投資良機，而放眼未來好幾世代，不只針對今天與明天的計畫。

澳洲國防部長潘恩（Marise Payne）並未明指特定威脅，僅說這計畫旨在確保他們在能力所及的範圍內，擁有最強大，敏捷而有力的澳洲國防部隊。

他指出，未來這些護衛艦，近岸巡防艦與潛艇將提供確保防衛澳洲，並維護國家利益所需的戰力。在這項計畫下，澳洲將以更能有效偵察、追蹤，有必要時，甚至「摧毀敵方潛艇」的新艦艇，來取代現有的「紐澳軍團」（ANZAC）級與「阿得雷德」（Adelaide）級巡防艦。

(中時電子報)