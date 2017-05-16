NBA》千萬美元簽雙雄 塞爾提克撿到寶
塞爾提克16日在東區準決賽第七戰後來居上擊敗巫師，相隔5年再次重返東區決賽，靠的是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯與板凳奇兵歐利尼克分別攻下29分、26分，但兩人本季的薪資竟然不到千萬美元，比起其他球隊，簡直是物美價廉。
塞爾提克本季年薪超過千萬美元的只有先發中鋒荷福德2654萬，緊追在後的是布雷德利的826萬，艾塞亞湯瑪斯只有658萬，而歐利尼克僅有309萬，攻下14分的克勞德628萬，貢獻13分的斯馬特357萬。
此外，綠衫軍三大先發主將艾塞亞湯瑪斯、克勞德與布雷德利合計薪資才2112萬美元，比起整季報效的灰熊帕森斯2211萬美元來得少，可見得塞爾提克總管安吉的算盤打得有多麼精。
其實這兩季安吉都有機會在交易截止日前延攬好手入隊，尤其是本季公牛吉米巴特勒與溜馬保羅喬治都在外界認為的口袋名單，沒想到安吉不為所動，並且有效催化了團隊默契，在沒有大變動的陣容下如願闖進東區決賽，或許還能更上層樓取得爭奪總冠軍賽的資格。
(中時電子報)
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