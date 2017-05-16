百年首見！台中光影藝術節在台中古蹟車站上演3D光雕

台中市文化局長王志誠化身雞蛋冰哥，介紹今年台中光影藝術節的插曲。（馬瑞君攝）

過台中古蹟車站模型，一窺台中光影藝術節的璀璨。(馬瑞君攝)

年度的台中光影藝術節，讓民眾好奇會移師到哪個場景？答案揭曉，今年的光影藝術節將於端午連假5月27日至28日晚上7時到10時，首次在百年歷史的台中古蹟車站上演3D光雕及舞蹈跨域互動演出，捕捉城市新舊交替之間的浮光掠影，民眾可以透過光雕秀重新解構車站，彷彿穿越時光隧道，看到火車在眼前穿梭。

「2017台中光影藝術節」，特與台鐵攜手合作，上演的3D光雕秀《浮光·花弄影》，為全國首次在火車站演出的大型光雕秀。今上午記者會上，副市長林依瑩說，各種酸甜苦辣的故事都曾發生車站，鐵路高架化後，這些美好記憶還保留在舊車站，今年的光影藝術節別具意義，錯過這次，下次可能是百年之後。

台鐵台中站長葉仁和表示，明年會成立全國首座新舊站併存的鐵道文化園區，有此一好的合作開端，希望不只是百年一次，「明年就希望能再辦！」

3D光雕秀《浮光‧花弄影》總長約2分辦，包括3個段落，先以詩詞文字為主要意象，透過知名詩人林癡仙、林獻堂作品及台灣竹枝詞等，搭配絃樂，以流動瀑布等視覺效果，營造百年記憶在歷史中流動的感受。

之後，再以時光旅程為主題，在輕快的電子音樂中，呈現台中市的美麗街景。第3個段落主題為奼紫千紅，搭配西班牙舞曲，透過文心蘭、劍蘭、火鶴、百合等花卉光影，迎接2018臺中世界花卉博覽會。

演出空檔還有「行動光影車」接棒，民眾現場擲骰子與光影投射的雞蛋冰哥以光影擲骰子比大小，獲勝就可以獲得限量古早味雞蛋冰，每天限量150支。文化局長王志誠也當場扮演起雞蛋冰哥，和大夥兒一起享受這種古早味冰品。

此外，現場特別以月台為舞台，邀請廖末喜舞蹈劇場演出「光影互動劇場」，結合科技與藝術，使舞者的一舉一動牽動著不同的影像變化。

今年光影藝術節也首次舉辦城市遊戲《記憶干涉》，將實境解謎遊戲搬上舊城區舞台。遊戲於19日起至5月28日，每週二至週日上午9時至下午5時免費遊玩，在台中文化創意產業園區、台中文學館、柳川水岸、台中舊火車站等4個大關卡，4個大關卡間各設1個小關卡，遊戲範圍涵蓋台中舊城區10處特色景點與店家。

文化局指出，民眾可在活動網頁上觀看影片，了解遊戲方法，並依各關卡道具及線索破解密碼，破解關卡後可觀看劇情影片，尋找下一個線索；最終關安排在27、28日，玩家任擇一日到台中舊車站參與光影藝術節，破關後可獲贈紀念品。

(中時)