氣球纏繞導致車班延誤 高鐵：乘客可退票退費

今天上午在台中發生的大型氣球纏繞高鐵架空線，造成南下9班、北上11班，共20班次，1萬2千人受影響。高鐵公司表示，相關票務處理及退換票作業如下：

1. 凡購買受本次事件影響之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費。

2. 因本次事件列車延誤原因可歸責於第三人，依據旅客運送契約，班次遲延30分鐘以上之旅客，退還實收票價之10%，旅客可於一年內至高鐵各車站辦理退費事宜。

3. 經由高鐵公司人員安排改乘較低票價車廂或列車時，得申請退還改乘區間之票價差額，改乘較高票價車廂或列車時，免補收票價差額。

(中時)