北藝中心考察官員一問三不知 議員怒轟：擺爛館
台北藝術中心承包商理成營造無預警宣布倒閉，工程自去年11月停工至今，北市府2度招標工程，都因無廠商投標而流標，北市議會教育委員會今到北藝考察，針對完工工期、增加多少預算及工程品質詢問，不料官員一問三不知，讓在場議員勃然大怒，痛批北藝是繼大巨蛋後第2座「擺爛館」。
北藝中心造價54億元，外型以特殊的方塊搭配圓球造型，被稱為「皮蛋豆腐」，完工後內有3座劇場，還曾被CNN評選為2016年最期待的新城市地標之一。不料，理成倒閉後工程2度流標，完工遙遙無期，不少議員都關心工程進度。
捷運局東工處今指出，理成倒閉前工程完成7成，市府已支付25億元，日前2度採限制性招標，不過都無廠商投標，接下來將分標發包，第1標室外牆球型帷幕預計7月先行招標，第2標則是內部裝修，由工務局負責，最快9月招標。
不過，在場議員針對工程預算增加多少、預計何時完工、分標如何確保工程品質發問，官員竟一問三不知，議員李慶元怒批，一標到底都標不出去，竟還搞分標，後續兩標如何銜接，怎麼確保工程品質，東工處都講不清楚，理成已倒閉半年，至今還算不出要增加多少預算，實在離譜至極。
文化局長鍾永豐解釋，先前招標希望依原預算金額處理，但現將採分標發包，到第2標會較清楚衍生多少費用，現在無法確定追加金額。
議員王鴻薇指出，林欽榮副市長曾說再流標就分標，先前廠商當然不願投標，等著標容易的部分。她痛批，分標就像是在凌遲，之後怎麼整合還是大問題，經費也可能無上限，柯文哲說北藝不會變爛尾樓，但它就是繼大巨蛋後的「擺爛紀念館二館」，簡直是國際大笑話。
(中時)
關鍵字：台北藝術中心
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