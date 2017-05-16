營運總部獎勵辦法未出爐 議員促投資台中行政效率要快

市議員楊典忠（右）、吳敏濟（左），今天於市議會中為民請命；要求台中市營運總部獎勵辦法應儘速出爐！（陳世宗攝）

台中市招商成績獲得中央獎勵肯定，但針對企業營運總部遷至台中市，六都之中竟然只有台中市與台南市沒有獎勵辦法！市議員楊典忠今日質詢說，經濟部工業局營運總部優惠措施資料只介紹台北市、桃園市與台東縣，台中市的營運總部獎勵辦法遲遲沒有出爐，急驚風企業投資卻遇到慢郎中的行政效率，可能造成企業投資轉向其他城市或國家；要求市府儘快擬定獎勵辦法，吸引更多企業投資台中市，增加更多工作機會與稅收。

楊典忠表示，目前取得經濟部的企業營運總部認定函的企業共計339家，其中，台中市僅有30家，約占9％，不如台北市、新北市及桃園市；前年高雄市去年通過「高雄市既有工業管線管理自治條例」，促使14家石化業者設籍高雄，預估3年後統籌分配稅款將會增加20億。

去年台中市議會也通過台中市產業發展自治條例與基金設立，希望可以輔導更多台中市產業發展，並提升競爭力；但根據市府提供資料，台北市、新北市、桃園市、高雄市針對企業營運總部設置在該縣市，提供貸款融資利息補助、土地租金補助、房地稅金補助、勞工職訓補助、勞工薪資補助、優先承租使用市有房地等優惠獎勵，六都僅台中與台南沒有獎勵辦法，他質疑市府吸引企業投資台中市行政效率實在太慢。

副市長張光瑤表示，企業會尋找最佳投資地點，市府制定投資辦法需要周詳考量，行政效率將會來要求，對於獎勵金的預算會請財政局做好理算與編列。

經發局長呂曜志說，設立營運總部是採申請制，台中市有很多企業總部，只是沒有向經濟部提出申請登錄；如果台中市條件很好，業者就會提出申請成為營運總部成員，再回來向地方政府提出相關協助，中央與地方優惠補助是相輔相成的，台中市營運總部獎勵辦法在法制局進行程序審查中。

呂曜志強調，很多縣市頒布獎勵辦法都以經濟發展局或產業發展局為主體，台中市政府則重視與勞工局的合作，規劃優先申請勞工住宅與補助人才培育的勞工訓練費用；另也獎勵企業總部優先承租或承購市府經發局轄管開發中園區土地，市府希望在獎勵規模與行政協處上都做得更好。

楊典忠強調，台中市政府規劃勞工住宅優先承租、開發中工業區優先承租等措施，都非常具有企業誘因，希望市府儘速進行法規審查與獎勵措施的預算編列，鼓勵企業投資台中，帶動中台灣經濟發展！

(中時)