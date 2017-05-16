54至93歲長者屬食團就醫高族群 醫籲細嚼慢嚥
58歲的林姓患者一吃東西就腹痛，原來老翁腸胃卡了未消化的食團，豐原醫院表示，食團就醫者年齡約在54至93歲，提醒長者，進食食物時應細嚼慢嚥，如遇不適因避免自行催吐，盡早就醫才能及早治療。
一名58歲的林姓男患者，這幾天吃東西老覺得腹痛不舒服，有時還會想吐，到院就診後發現，腸胃卡了一團未消化的食團，經取出後終於不再腹痛、想吐。
豐原醫院肝膽腸胃科醫師陳育佐表示，許多長者進食時，容易因食物咀嚼不易，隨便咬幾口就吞下肚，尤其像是糯米類消化不易的食物、粽子、湯圓等，如果沒有好好咀嚼，不僅容易噎到，也易因消化不易卡在腸道。
根據胃鏡室異物取出統計：2016年1至12月共有7件因食團就醫，包含魚骨、假牙及硬幣；2017年1至4月，也有食團就醫情形，年齡約在54至93歲間，多為年長者。
端午佳節即將到來，豐原醫院提醒長者或幼童，在進食任何食物，都應細嚼慢嚥，多攝取纖維食物，避免食用過多糯米類食物，如有不適因避免自行催吐，盡早就醫才能及早治療。
(中時)
關鍵字：消化
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