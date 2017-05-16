綠委爆料 國訓中心用二手羽球訓練國手

立委黃國書(左)舉行記者會，質問國訓中心執行長林晉榮(中)。(摘自黃國書FB)

民進黨立委黃國書16日上午舉行記者會，指責「國訓中心治理失靈，羽球國手竟是用二手球練習？」他出示照片，質疑國訓中心一直在使用二手爛羽球來給選手練習，他詢問過贊助廠商，廠商送出的都是一箱箱的全新羽球，國訓中心簽收之後，卻仍然使用二手羽球，並且也不是來自廠商提供，而是對岸制的雜牌羽球。

「這一顆羽球上面簡體字寫著『衛星二號』，這是爛的二手球。」黃國書質問，「國訓中心的廖姓教練已簽收了新球，為何還用爛球來練習？」國訓中心執行長林晉榮現場回應，使用何種球具練習，他們一向尊重教練的決定，會再跟他們了解狀況。

黃國書不滿地說：「羽球是台灣強項，我們有世界球后戴資穎，哪一國的選手會這樣訓練自己的選手？」林晉榮解釋說：「舊的羽球由於有些破損，擊打過程會出現不穩定，可以用來訓練選手應變能力。」他表示使用舊球沒有問題，但通常會混用新球，全程使用舊球的可能性非常低。

「那新的球跑去哪裡了？」黃國書懷疑人謀不臧，可能新球遭到掉包。林晉榮承諾將對此進行通盤檢討，但他不相信教練會故意使用爛球來訓練，「如果國訓中心能用二手球訓練出戴資穎，那也是很不簡單。」

(中時電子報)