看東西有疊影 不是通靈少女 是罕見疾病！

法布瑞氏症是先天性酵素(a-GAL)的基因缺陷所引起。(圖/達志影像/Shutterstock)

日前有名少女看東西出現疊影、又時常頭暈不舒服，原以為是眼睛疲勞，但症狀持續數月，正逢電視劇通靈少女上檔，少女擔心卡到陰或是有腦部疾病而就醫檢查，醫師發現，少女竟患有罕見疾病-法布瑞氏症！

澄清醫院中港院區神經內科施懿恩醫師指出，法布瑞氏症是先天性酵素(a-GAL)的基因缺陷所引起的，缺乏這種酵素，會使得一些醣神經胺醇脂無法被代謝，堆積在血管內皮細胞內，就造成腎臟、心臟與腦血管病變。患者通常在青少年時期會出現手掌不明原因疼痛、不易出汗、腹瀉等症狀，因容易被認為是生長痛，會降低上學意願進而影響學業表現；該名少女會出現複視及頭暈，是因為多次發生腦部梗塞性小中風，且腦血管發病的位置影響腦幹位置所導致。

施懿恩醫師指表示，目前法布瑞氏症的治療方式為補充酵素，且必須一輩子都要接受酵素補充治療，若是不治療法布瑞氏症的話，患者在20歲~40歲階段，就容易有腎衰竭、中風或是心肌梗塞等疾病。

(中時電子報)