印度未參與帶路峰會 官員：戰略性決定
印度沒有派政府代表參加中國主導的「一帶一路」國際合作高峰論壇，日媒報導，印度商工部長尼爾馬拉希塔拉曼（Nirmala Sitharaman)15日表示「這是戰略性決定」。希塔拉曼譴責稱，中國與巴基斯坦推進的部分業務「發生在巴基斯坦佔領的印度領土內」。
希塔拉曼自2014年5月印度莫迪政府上台開始擔任商工部長，主要負責擴大對內直接投資，在經濟外交方面的發言也具有一定的影響力。
《日本經濟新聞》16日稱，巴基斯坦利用中國的資金援助推進的基礎設施建設業務「中巴經濟走廊」經過喀什米爾地區，這一點被印度視為問題。希塔拉曼主張，「喀什米爾是印度不可分割的領土」，並表示沒有派代表參加，表明了「印度對一帶一路的立場」。
當被問及如果無關喀什米爾問題的話是否會參加一帶一路時，希塔拉曼表示「無法假設」，避開了明確説明。
針對一帶一路峰會，印度外交部發言人貝格雷（Gopal Baglay）曾表示，印度不能接受一個危及主權的計畫。
(旺報)
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