台中海洋生態館 明年3月完工
斥資6億餘元打造的「台中海洋生態館」，16日舉行上樑典禮，館內將建置蓄水量700公噸的大洋缸，展示台灣種類最豐富的水母及在地海洋動植物，結合餐廳與露天咖啡座等設施，場館面積1萬2000平方公尺，預計明年3月完工，屆時將成為海線觀光新亮點。
市長林佳龍今天主持祈福儀式表示，生態館入口大廳將打造1座寬度12公尺、水深9公尺的水母水族館，展示台灣種類最豐富的水母及在地海洋動植物，館內也將結合白海豚元素，規劃白海豚標本、相關珍貴圖像與資料展示專區，兼具休憩觀光與環保教育意義。
「台中海洋生態館」由前議長張清堂爭取，前市府時期原命名「白海豚生態館」，後來一波三折停工1年半，在副議長張清照努力下及市府重新定位後，讓場館面積由原規畫6600平方公尺，擴大為1萬2000平方公尺，預計明年3月完工。
「台中海洋生態館」採大甲溪岩石作為建築物外觀，內部空間以「溼地到海洋」為發展意象，結合餐廳與露天咖啡座等設施，達到生態環境教育與觀光發展的目標。林佳龍指出，海洋生態館除生態教育功能，搭配餐廳與露天咖啡座，美麗的台灣海峽也將展現眼前，未來結合海線雙星、三井outlet等各種景點，將讓全世界看到台中的美。
(中時)
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