NBA》勇士87％進總冠軍賽 馬刺被看扁？

隨著里歐納德(中)受傷第二戰無法出賽，馬刺想要闖進總冠軍賽的機率下滑至只剩下13%。(美聯社資料照)

勇士與馬刺即將在17日進行西區決賽第二戰，《BPI》籃球實力指數16日做出評估，勇士有高達87%的機率能連續3季闖進總決賽，馬刺嚴重被看扁。

馬刺頭號球星里歐納德確定因傷無法出戰第二場比賽，外界預料勇士可以輕鬆取得2比0領先優勢，而《BPI》指數也立即調整，認為勇士直落四橫掃馬刺的機率來到19%，4比1的機率飆升到33%，打到第6場的機率17%，即便鏖戰到第7戰4比3勝出的機率也有18%。

反觀少了里歐納德的馬刺，不知道能撐幾場比賽，想要4連勝淘汰勇士的機率只有1%，甚至4比2、4比3的機率也各只有6%，也就是說馬刺幾乎無緣取得爭冠資格了。

(中時電子報)