HOFEX香江美食賽 弘光科大奪2金6銀
弘光科大在香江大放異彩！弘光參加亞洲最大規模的「HOFEX-香港國際美食大獎」比賽，獲得2金6銀6銅佳績，大三生張弼賽前每天只睡3小時，在果雕組榮獲金牌，半年來連續2度在國際賽事中奪金，成績斐然。
「HOFEX-香港國際美食大獎」8至11日在香港舉行，全世界近700位選手參賽，多位學生第一次出國參賽就奪牌，開心地說，「比賽前練習到三更半夜，甚至到天亮，總算看到成果！」
副教授吳胤瑱帶隊同時也參賽，他指出，這個比賽屬於亞洲最困難、最頂尖的國際賽事，獎牌給得很嚴格！吳胤瑱奪得西式烹調大比目魚項目金牌，他強調，用低溫烹調方式使得魚肉鮮嫩多汁是致勝關鍵，另一名參賽教授麥高樂則獲得西式烹調豬頸肉項目銅牌。
去年參加德國IKA奧林匹克廚藝大賽芋頭雕奪金牌的張弼，這次在靜態展示果雕組用芋頭創作「西遊記」獲得金牌，他說，去年德國賽事結束後，只休息一個多禮拜，就接著準備香港比賽，由於目前在日本料理店實習，上班時間9點到晚上近10點，下班後就趕到學校練習，每天練到凌晨2、3點。
大一學生葉承儒首次參加國際賽事，便獲得果雕組靜態展示、現場製作兩面銀牌，他說，用西瓜雕刻十二生肖，比賽過程一度緊張到手都一直發抖。
學生牟善麟、林雨論、潘芷恩、王孟鍹、江東諺、郭典昀、林承孝等人，也都是第一次到國際舞台參賽，在西餐熱烹、西式烹調、現場朱古力果仁蛋糕裝飾、結婚蛋糕、靜態果雕等項目，共獲得4銀5銅，表現也相當亮眼。
(中時)
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