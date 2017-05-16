感冒不可喝豆漿是真的！專家這麼說

網傳感冒不能喝豆漿，專家說，罹患腸胃型的風寒型感冒，的確不適宜飲用豆漿。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

豆漿是老幼皆宜、價廉質優的飲品，富含蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等礦物質，及維他命A、維他命B等維生素，過去研究顯示，豆漿可以降低罹患糖尿病、高血壓、腦中風機率。不過，網路有傳言指出，感冒時喝豆漿，反會加重腹瀉情形，究竟是真是假？

針對感冒時喝豆漿，會讓腹瀉更嚴重的說法，《蘋果日報》訪問中華經絡美容醫學會常務理事吳明珠，為民眾解惑。吳明珠說，感冒可分為風熱、風寒兩種型態，罹患會口乾舌燥的風熱型感冒，飲用涼性的豆漿無妨，但若罹患腸胃型的風寒型感冒，可能會使腹瀉情形更為嚴重。

如何避免罹患腸胃型感冒？吳明珠說，平時要在飲食多注意，攝入可補脾健胃的食物，不過若已感冒、腹瀉，盡速就醫為上策。

(中時電子報)