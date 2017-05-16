88歲香港武打女星于素秋病逝 元彬證實

于素秋12日在美國病逝。（圖／取自《on.cc東網》）

演出經典武俠電影《如來神掌》、走紅於5、60年代的武打女星于素秋近年來與家人定居美國，今(16日)傳出死訊，求證香港男星元斌，對方證實表示于素秋於12日不敵肺炎病魔安詳離世，享壽88歲，子女家人皆陪伴在側。

本名為于鳳的于素秋是上海人，從小在父親于占元指導下學習武術，8歲時首次登台，成為京劇界中著名刀馬旦，是「七小福」的大師姐，她18歲起開始接拍電影，作品達200多部，最為人熟知的便是和曹達華合作的《如來神掌》，兩人還因此傳出假戲真做，是戲迷心中永遠的螢幕情侶。

1996年于素秋嫁給粵劇名伶麥炳榮，婚後兩人移居美國，育有兩子一女，她最後一次現身公開活動，是出席2009年七小福50周年慶祝大會，可見她與一票師弟之間的好交情，據《on.cc東網》報導，稍早元彬替于素秋女兒轉發聲明，文中說到既使再不捨，也必須向各位影迷、親友、前輩，宣布這個沉重消息，家人將於本月22日下午5時到8時，在美國加州三藩市，1000 El Camino Real, Colma 市 Woodlawn Memorial Park內殯儀館設立靈堂，隔天舉行告別式。

(中時電子報)