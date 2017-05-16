農藥殘毒引民關切 中市議員要求市府應嚴加把關
「病從口入！」市議員邱素貞、陳清龍、賴義鍠等市議員，今天在是議會中，關心蔬果農藥殘留問題，要求農業局嚴格把關，守護民眾健康安全。農業局長王俊雄說，105年全年農藥殘留抽驗數有475件，其中，有13件不合格，不合格的農產品都是外縣市生產的葉菜類。
市議員賴義鍠、陳清龍、邱素貞、翁美春表示，現代人容易罹癌，蔬果農藥殘留問題，令人憂心忡忡，要求農業局應落實抽驗把關；關心台中市105年農藥殘留監測目標件數有多少件？完成幾件？其中不合格幾件？不合格的農產品都是哪裡生產的？
王俊雄指出，針對台中蔬果農藥抽驗情形，105年全年農藥殘留抽驗數有475件，其中，有13件不合格，不合格的農產品都是外縣市生產的葉菜類。台中市自己生產的其實佔消費量不到百分之一。
台中市是四個試辦國中小學營養午餐選用「四章一Q」縣市之一！邱素貞希望農業局針對各種食材，從農田到校園，每個過程都做好層層把關，讓台中市學童能享受到安全、高品質營養午餐。
王俊雄說，農委會推動學校午餐食材採用的「四章一Q」，是要鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS、吉園圃安全蔬果等標章或具有台灣農產品生產追溯QR code的生鮮食材，已請學校食材廠商盡量配合此政策，使用有「四章一Q」的食材，將好好把關，讓台中市學童能享受到安全、高品質營養午餐。
(中時)
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