大數據分析逮詐騙集團 苗栗警建功

苗栗警方調閱上百支監視器找到車手行蹤，循線逮捕6人。(江詩筑翻攝)

苗栗縣69歲邱姓男子去年底遭假檢警詐騙得手230多萬元，苗栗警分局利用大數據分析找出詐騙集團的活動地點多在桃園市中壢區，並找到6名涉案的青少年，其中22歲李姓主嫌與負責與大陸的詐騙機房聯繫，由19歲魏姓少年擔任幹部，找李姓、陳姓、徐姓及溫姓少年等4人當車手，15日宣告破獲台海兩岸聯手詐欺案，並將6人分別依詐欺罪、少年事件處理法等罪嫌移送苗栗地檢及少年法庭。

(中時)