視察中鋼 蔡英文：前瞻計畫需中鋼帶動產業發展

總統蔡英文今上午南下高雄出席在高雄展覽館舉行的「第五屆全球僑務會議開幕典禮」，結束後便轉往中鋼視察。(劉宥廷攝)

蔡英文聆聽中鋼簡報後表示，前瞻計畫需要中鋼帶動產業發展。(劉宥廷攝)

中鋼簡報指稱，中鋼整合軌道產業鏈，陸續拿下高雄捷運、輕軌及淡海輕軌、安坑輕軌等統包工程，搶下軌道市場灘頭堡。(劉宥廷攝)

中鋼董事長翁朝棟(右)致贈中鋼紀念品給總統蔡英文。(劉宥廷攝)

總統蔡英文16日到中鋼集團高雄廠區視察，聽取中鋼董事長翁朝棟、執行副總經理王錫欽的簡報，指稱中鋼整合軌道產業鏈，陸續拿下高雄捷運、輕軌及淡海輕軌、安坑輕軌等統包工程，搶下軌道市場灘頭堡；蔡英文聆聽後表示，前瞻計畫需要中鋼帶動產業發展。

總統蔡英文今上午南下高雄出席在高雄展覽館舉行的「第五屆全球僑務會議開幕典禮」，結束後便轉往中鋼視察，除聽取簡報，也走訪冷軋廠區，參觀冷軋產品、手工、扣件與汽車用鋼等產品。

蔡英文致詞表示，中鋼在台灣的產業發展上，有著舉足輕重的角色，無論是潛艦國造或前瞻基礎建設計畫等，都少不了中鋼的參與，讚許中鋼經營成效外，也期許中鋼能扮演領頭羊的角色，帶動國內產業發展。

(中時)