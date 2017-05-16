國家實驗研究院購置2千噸級海洋研究船下水了

科技部長陳良基（左）出席主持。（劉宗龍攝）

國家實驗研究院購置之2000噸級「勵進」海洋研究船已於2017年5月7日在越南胡志明市舉行下水典禮。（國家實驗研究院提供）

由國家實驗研究院海洋中心組長劉紹勇介紹「勵進」海洋研究船的各種先進設計及重要探測功能，並播放下水典禮之影片。（劉宗龍攝）

科技部長陳良基（右）。（劉宗龍攝）

國家實驗研究院購置之2000噸級「勵進」海洋研究船已於2017年5月7日在越南胡志明市舉行下水典禮，國家實驗研究院16日舉行「航向海洋科技發展的新紀元－『勵進』研究船下水記者會」，科技部長陳良基出席主持，會中，由國家實驗研究院海洋中心組長劉紹勇介紹「勵進」海洋研究船的各種先進設計及重要探測功能，並播放下水典禮之影片。

(中時)