警適時伸援 溫暖迷途飢餓男
家住台中龍井的38歲失憶徐姓男子，12日騎乘機車迷航在大安濱海樂園附近，海墘派出所副所長陳國政、警員周宏政，將其帶回所內提供食物讓其果腹，並通知徐父將兒子接回家，讓徐男不至於流落街頭。
警方表示，12日獲報指大安區濱海樂園旁有事求助，發現徐姓男子騎車迷路，一臉疲憊精神狀況不佳，經關心詢問後，徐男卻無法清楚表達言語，且一整天沒吃東西，身上皮膚有曬傷情事，於是帶回所內進一步了解狀況，並立即提供麵包及礦泉水等食物，讓徐男補充體力。
經查證徐男身分確實無誤後，通知其父由龍井區住處到達大安海墘派出所，徐父表示，兒子幾年前因中風致嚴重失憶；徐男自行騎車從龍井到大安卻迷途，所幸在海墘所熱心員警幫忙下，順利協助讓迷途徐男找到平安回家的路。
(中時)
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