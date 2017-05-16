舞之裳服裝SHOW 少數民俗文化饗宴
國家薪傳獎得主、舞蹈教育家郭惠良，因舞蹈采風行腳兩岸將近一甲子，她熱愛少數民族表現在傳統服飾上的絢麗多元和文化內涵，首次梳理珍藏的少數民族傳統服飾，即日起在大墩文化中心舉辦「舞之裳」展覽，展期至6月
7日止。
郭惠良說，她從年輕時對於這些傳統服飾就十分熱愛，只要有一些大型祭典，她都會參與、十分關注，尤其是對少數民族來說，過去他們使用文字較少，服裝就是文化，他們的愛好、民族性都展現在服裝上。
因為熱愛少數民族歌舞，郭惠良從1958年起往來兩岸，深入少數民族部落，請當地民俗專家合作，製作當地傳統服飾、道具等；她說，到了大陸後，驚訝的發現很多人以為台灣只有阿美族，因而她在20年前創作了融合台灣原住民9族的歌舞表演。
在今天上午的開幕秀上，郭惠良的4名高徒分別穿著台灣魯凱族、鄒族和大陸花腰傣族、苗族的傳統服裝走秀，充分發揮「舞之裳」主題。
郭惠良說，各民族因所處的自然環境和生產、生活的文化特點各異，在服裝的質地、款是、色調、紋樣上就會有明顯的民族特色，中國西南少數民族的服飾以絢麗聞名，台灣原住民的服裝也不遜色，相較於阿美族服裝的色彩鮮豔、活潑，魯凱族服飾織工精細，將傳統的百步蛇、陶壺等圖樣，縫製在衣服上，只有貴族才能將百合花戴在頭上。
這次展覽共展出近20套兩岸的傳統民俗服飾，參觀者可以透過服飾的表現，細細領略各民族的文化特色和內涵。
(中時)
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