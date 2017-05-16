NBA》史上十大狀元郎 詹皇第一 鄧肯第三
NBA選秀樂透籤位即將在17日登場，美國NBA專家佩爾頓透過各項數據評估史上十大狀元郎排名，騎士詹姆斯榮登榜首，「天勾」賈霸緊追在後，甫退役的馬刺鄧肯名列第三。
佩爾頓認為2003年狀元詹姆斯，擁有4次例行賽MVP與3次總冠軍賽MVP殊榮，展現出來的統治能力凌駕其他球員，成為史上僅次於「籃球之神」喬丹之後最出色的球員。
1969年狀元賈霸，他不但是史上總得分最高的球員，手上有6枚冠軍戒，6次例行賽MVP，這些是詹姆斯無法媲美的地方，但詹姆斯的領袖氣質卻是賈霸遠遠不及。
1997年狀元鄧肯，他把19年職業生涯全部獻給馬刺，5座總冠軍，創下在單一球隊贏得千勝的紀錄。
排名第四的是1992年狀元「俠客」歐尼爾，擁有4座總冠軍，3次總決賽MVP，與「海軍上將」大衛羅賓森、「大猩猩」尤恩、「非洲天王」歐拉朱旺譽為史上四大中鋒。
1979年狀元「魔術師」強森，5次總冠軍，例行賽和總決賽各有3次MVP，從巔峰時期的狀態而言應該可以排進第三，但過早退休導致影響了他的名次。
至於排名第六至十的狀元郎分別是1960年的「大O」奧斯卡羅賓森、1988年大衛羅賓森、1984年歐拉朱旺、1958年貝勒與2004年「魔獸」霍華。目前還是現役的球員只剩下詹姆斯和霍華。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。