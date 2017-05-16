NBA》史上十大狀元郎 詹皇第一 鄧肯第三

美媒評析NBA史上十大選秀狀元郎，騎士詹姆斯(左)高居第一，賈霸第二、鄧肯第三。(美聯社資料照)

NBA選秀樂透籤位即將在17日登場，美國NBA專家佩爾頓透過各項數據評估史上十大狀元郎排名，騎士詹姆斯榮登榜首，「天勾」賈霸緊追在後，甫退役的馬刺鄧肯名列第三。

佩爾頓認為2003年狀元詹姆斯，擁有4次例行賽MVP與3次總冠軍賽MVP殊榮，展現出來的統治能力凌駕其他球員，成為史上僅次於「籃球之神」喬丹之後最出色的球員。

1969年狀元賈霸，他不但是史上總得分最高的球員，手上有6枚冠軍戒，6次例行賽MVP，這些是詹姆斯無法媲美的地方，但詹姆斯的領袖氣質卻是賈霸遠遠不及。

1997年狀元鄧肯，他把19年職業生涯全部獻給馬刺，5座總冠軍，創下在單一球隊贏得千勝的紀錄。

排名第四的是1992年狀元「俠客」歐尼爾，擁有4座總冠軍，3次總決賽MVP，與「海軍上將」大衛羅賓森、「大猩猩」尤恩、「非洲天王」歐拉朱旺譽為史上四大中鋒。

1979年狀元「魔術師」強森，5次總冠軍，例行賽和總決賽各有3次MVP，從巔峰時期的狀態而言應該可以排進第三，但過早退休導致影響了他的名次。

至於排名第六至十的狀元郎分別是1960年的「大O」奧斯卡羅賓森、1988年大衛羅賓森、1984年歐拉朱旺、1958年貝勒與2004年「魔獸」霍華。目前還是現役的球員只剩下詹姆斯和霍華。

(中時電子報)