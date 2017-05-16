比特幣洗錢利器 陸6月立法嚴防
近日因全球勒索軟體而爆紅的虛擬貨幣「比特幣」，由於交易匿名和方便支付的特點，儼然成為全球最新的犯罪、洗錢利器，在事件曝光後，比特幣在大陸金融市場曾一度下跌，隨後又震盪回升，目前的價值已經來到每個1805美元(約合新台幣5.4萬元)，年漲幅高達267%，此外，早在今年年初，比特幣就曾在2周內暴漲6成，引來大陸監管單位注意。比特幣交易平台和反洗錢的管理辦法也將於6月催生公布。
根據大陸《鳳凰網》報導，中國人民銀行數據顯示，中國境內的比特幣交易量約達全球10%，僅次日本和美國，但是交易平台經常有違規展開融資融幣業務的情形，導致金融市場異常波動，引發央行檢查。另外，由於比特幣交易時不用附註姓名，因此常被犯罪者用來洗錢或非法轉移資產，也常常被投資家拿來當成資金操作的對象，種種雜亂叢生的現象，已經引發大陸相關單位的注意。
因此，消息透露，中國央行正在研擬2種管理比特幣的辦法，也就是比特幣交易平台館管理辦法和比特幣平台反洗錢規範，預計都將於今年6月公布辦理，以嚴防這款就連駭客都已經盯上的新型虛擬貨幣所衍生出來的市場亂象。
(中時電子報)
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