今夏供電 台電董事長朱文成：5、7月最嚴峻
經濟部長李世光今（16）日再度保證今夏供電穩定無虞，不過面對梅雨偏少、氣溫偏高等不利因素，台電董事長朱文成坦言，到5月底之前，還有今年7月將會是供電最嚴峻的時期。
經濟部今舉辦「能源轉型路徑、綠能前瞻建設與今夏電力供應穩定」記者會。李世光表示，只要幾個大型電廠要順利通過更新計畫且如期併聯，然後原能會可以通過核能機組改裝案，這些狀況都順利完成，就可以確保今夏不會亮紅燈。
台電董事長朱文成今表示，根據氣象局資料推估，今年夏季高溫比往年高，天氣炎熱的時間天數也比往年長，加上今年梅雨季偏乾，到5月底之前，以及7月份會是供電最嚴峻的時期。
台電指出，台電目標是520前主要發電機組完成歲修，另外，7月是全年最熱的月份，也對供電帶來挑戰。
朱文成接著說，台電同時透過需量競價，目標節電98萬瓩、鼓勵安裝時間電表等措施，希望同時透過節電措施，度過夏季供電艱困期。另外，大潭電廠2組緊急發電機組預計也可以在7月18日如期商轉。
能源局局長林全能補充，經濟部將從供需兩端確保供電穩定，在供給端部分，台電已做號機組維護，另外，新機組預計如期完成，包括通宵新1號機將在7月併聯、大潭7號機在7月如期完成，大林1號機跟2號機分別在8月和10月併聯。
林全能表示，「汽電共生系統實施辦法」修訂後，建立緊急增購電力機制，可以增加35萬瓩的夏季發電量，提供夏季供電多一層保障。
(工商)
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