18日北部萬安演習時段 高鐵5站聯外暫停接駁

北部地區（範圍包括：台北市、新北市、桃園市、新竹縣）將於18日（四）下午13時30分至14時舉行萬安40號演習，高鐵表示，為配合演習，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛，高鐵列車將正常運行。

高鐵表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門維持正常作業，敬請前往高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站搭車旅客提前到站，避免延誤既定行程。5月18日（四）下午13時30分至14時演習時段的到/離站旅客，請配合憲、警及站務人員引導。

(工商)