女大生車禍「爆肝」血管栓塞治療免開刀
台中市19歲女大學生，日前車禍導致肝臟血管破裂、出現「爆肝」症狀，經醫療團隊評估，因她生命跡象穩定，決定捨棄傳統開刀治療方式，改以微創手術血管攝影進行血管栓塞治療，順利解決出血問題，目前恢復良好。
亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，女學生被送到醫院時除四肢有明顯外傷，電腦斷層檢查發現她肝臟損傷、破裂程度達4級，且為動脈性出血，堪稱「隱形爆肝」，經評估血壓正常，決定改以栓塞治療，免去患者開刀之苦。
放射科主任陳志峰表示，醫療團隊先在患者的股動脈放置細小導管置動脈，再由肝動脈注射顯影劑，找到肝臟破裂的出血點，進行血管栓塞，此方法相較傳統手術治療傷口較小且恢復快，女大生住院一周觀察即可出院。
羅文鍵提醒，女大生因肝臟受損，術後3個月內應避免激烈運動，平時最好避免咳痰、提重物等腹部用力的動作，並保持良好排便習慣、避免便秘造成腹腔壓力過大，尤其要多攝取含豐富蛋白質、鉀的食物，並定期追蹤血塊吸收情況。
陳志峰強調，肝臟是人體最大、功能性最強的器官，因其內部血管豐富且被周圍的韌帶固定，當受到撞擊或鈍器刺傷，容易造成肝動脈、下腔靜脈和膽道破裂，進而造成腹腔大量出血，若沒及時止血，恐引發嚴重出血性休克。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。