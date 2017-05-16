女大生車禍「爆肝」血管栓塞治療免開刀

亞大醫院醫療團隊以微創手術血管攝影進行血管栓塞治療，解決女大學生「爆肝」的出血情況。（林欣儀攝）

台中市19歲女大學生，日前車禍導致肝臟血管破裂、出現「爆肝」症狀，經醫療團隊評估，因她生命跡象穩定，決定捨棄傳統開刀治療方式，改以微創手術血管攝影進行血管栓塞治療，順利解決出血問題，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，女學生被送到醫院時除四肢有明顯外傷，電腦斷層檢查發現她肝臟損傷、破裂程度達4級，且為動脈性出血，堪稱「隱形爆肝」，經評估血壓正常，決定改以栓塞治療，免去患者開刀之苦。

放射科主任陳志峰表示，醫療團隊先在患者的股動脈放置細小導管置動脈，再由肝動脈注射顯影劑，找到肝臟破裂的出血點，進行血管栓塞，此方法相較傳統手術治療傷口較小且恢復快，女大生住院一周觀察即可出院。

羅文鍵提醒，女大生因肝臟受損，術後3個月內應避免激烈運動，平時最好避免咳痰、提重物等腹部用力的動作，並保持良好排便習慣、避免便秘造成腹腔壓力過大，尤其要多攝取含豐富蛋白質、鉀的食物，並定期追蹤血塊吸收情況。

陳志峰強調，肝臟是人體最大、功能性最強的器官，因其內部血管豐富且被周圍的韌帶固定，當受到撞擊或鈍器刺傷，容易造成肝動脈、下腔靜脈和膽道破裂，進而造成腹腔大量出血，若沒及時止血，恐引發嚴重出血性休克。

(中時)