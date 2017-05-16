中市舉債空間增 人均負債六都第二低

台中市議員張廖乃綸、李中、朱暖英（由左至右），今天在市議會中，關心市府的財務狀況！（陳世宗攝）

台中市議會16日進行財政經濟業務質詢，市議員朱暖英等議員關心市府財務狀況！財政局長林顯傾說，台中市財務相對健全舉債空間不但沒有減少，反而增加；市長林佳龍上任時舉債空間僅321億元，現在增加至390多億元；台中人均負債是六都第二低，顯示財務狀況穩健。

市議員朱暖英、張廖乃綸、李中說，至106年2月底止，台中市民平均每人負債3.4萬元，市府應撙節支出；近期台中國際機場與台中港的進出旅客數有衰退現象，是否會影響三井投資Outlet的意願？

朱暖英指出，台中市104及105年地價稅約多少？去年地價稅暴漲，因有人怕繳不及而猝死！有人繳不起辦分期，分期的付款條件為何？課稅依公告現值，但因現值快速調增！建議財政部調降稅率，只建議調降千分之五，顯然不夠，市府應勇敢反應調降地價稅的稅率！

林顯傾說，台中市104年度原本要舉債209億元，市府撙節開支124億元，僅舉債85億元。截至今年2月底止，台中市1年以上債務未償餘額為615億元、短期債務未償餘額為320億元，平均每人負擔債務為3.4萬元，低於高雄市9.54萬元、台北市4.3萬元，平均負債六都第二低。

經發局長呂曜志表示，為提升就業環境，市府積極招商引資；日本三井不動產集團將在台中港區投資25億元，打造中台灣最大規模的Outlet Park，預計創造1500個就業機會。目前相關行政程序都積極進行中，預計今年7月動工，明年底完工試營運並開幕。

(中時)