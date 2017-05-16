NBA》天勾賈霸力挺馬刺淘汰勇士闖總決賽
「卡哇伊」里歐納達左腳踝扭傷，第二戰無法上場，外界普遍不看好馬刺能闖過勇士這一關，但NBA史上得分王「天勾」賈霸卻力挺馬刺可以淘汰金州大軍，取得爭奪總冠軍資格。
賈霸這位傳奇巨星認為馬刺是一支擁有豐富季後賽作戰經驗的球隊，而且他們的球風有裡有外，團隊默契絕佳，可以很有效率的得到分數。相較之下，勇士是一支倚賴外線投射能力的球隊，一旦找不到準星就會陷入困境。
其實賈霸的論點並沒有錯，以西區決賽首戰來看，里歐納德還沒受傷退場前馬刺取得23分領先優勢，里歐納德受傷後勇士成功反撲，逆轉戰局。因此，賈霸補上一句話，如果馬刺想要贏得總冠軍，就一定要有里歐納德。」
(中時電子報)
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