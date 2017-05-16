驚天巧合！豬哥亮辭世 去年這天他對謝金燕說…

豬哥亮於5/15辭世，而去年同一天，他公布了VCR回應謝金燕，痛訴女兒「你好毒」。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮罹患大腸癌多年，為拚工作延宕就醫，拖成癌末，今年3月中傳出病情告急，住院治療，期間他與女兒謝金燕也終於和解團聚，然昨天5月15日清晨5時許，豬哥亮仍不敵病魔辭世，巧的是，去年的同一天，他與謝金燕之間，發生了那讓人難忘的事。

豬哥亮癌末病情告急，謝金燕在他人生的最後時刻，選擇到父親身邊，和解並共同發聲明，然去年的這個時候，謝金燕正開「蹦蹦趴」演唱會，事前豬哥亮放話要上台獻花，謝金燕則在演唱會上播VCR，痛訴母親忍受父親出軌、家暴與遺棄，豬哥亮則早在中途離開。

而沉寂近一天，豬哥亮在去年5/15晚間8點，罕見地大動作反擊謝金燕，也錄了VCR，用1800字痛訴謝金燕「你好毒」，表示「爸爸的心都沒有這麼壞」，最終自責說道：「我自己賭得很厲害，我不好，所以對不起那些太太，…為什麼妳這句話現在講出來，我受傷那麼重」，而1年後的同一天，豬哥亮人生畫下句點，臨終之前，謝金燕母親雖不能原諒但放下，而女兒謝金燕則與爸爸和解，陪他走完最後一段路。

(中時電子報)