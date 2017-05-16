調查局焚毒89公斤 近6年新低

調查局今銷燬毒品。（蕭博文攝）

調查局今日舉行一年一度毒品證物公開銷燬儀式，共計銷燬各類毒品計89.413公斤，創下近6年新低。扣案毒品在調查局人員荷槍實彈戒護，警方沿途開道下，被運往木柵焚化爐，經法務部長邱太三、調查局長蔡清祥等人見證焚燬。

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(中時)