釜山挑戰賽台灣內戰 盧彥勳10愛司勝陳迪

盧彥勳在釜山挑戰賽闖過首輪。(本報資料照片／李弘斌攝)

總獎金15萬美元的釜山挑戰賽16日上演「台灣內戰」，「台灣一哥」盧彥勳擺脫上周首爾首輪出局的陰霾，以兩個6比4淘汰同胞陳迪，拿下兩人對戰4連勝，晉級單打16強。

盧彥勳接下來要對上美國24歲好手薩緬托（Raymond Sarmiento），薩緬托目前男單世界排名384，此次從會外賽晉級，首輪也淘汰澳洲對手。

陳迪在台灣內戰不敵盧彥勳。(資料照／中華網協提供)

盧彥勳今天對上陳迪，雖然兩盤才各破1個發球局，鏖戰了94分鐘，不過發球狀況堪稱頂尖，全場發出10記愛司，面對3個破發點都能守下，順利贏得勝利。

陳迪單打落敗，雙打仍有賽事，他與澳洲的穆斯利（Bradley Mousley）搭檔，為本屆釜山挑戰賽的雙打第3種子。

(中時電子報)