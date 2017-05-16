曾見豬哥亮狂追人！康康：他要挽留50個阿公阿嫲

康康、唐從聖赴豬哥亮靈堂弔唁。（張祐銘攝、華視提供）

豬哥亮追思靈堂清晨佈置完畢。（張祐銘攝）

豬哥亮的兒子謝順幅與妻子、妹妹謝金晶（左）。（張祐銘攝）

康康、唐從聖赴豬哥亮靈堂弔唁。（洪秀瑛攝）

童星謝欣諭和媽媽一起感謝豬爸爸的照顧。（張祐銘攝）

童星謝欣諭和媽媽一起感謝豬爸爸的照顧。（張祐銘攝）

喜劇天王豬哥亮15日清晨病逝，享壽70歲。曾與豬哥亮合作電影《大尾鱸鰻》的康康和唐從聖16日上午11點半赴靈堂弔唁，康康難忘合拍電影時，因為那天對戲太緊張頻頻NG，「害豬大哥那場戲吃了五、六碗泡麵，放飯時，他說吃飽了，我對他很抱歉！」他在靈堂休息室待了半小時，慰問家屬時，還聊些秀場的事、模仿小時候看的豬哥亮餐廳秀訪問橋段給他們看，讓豬哥亮的兒子謝順福忍不住感嘆：「好快噢，都30年了。」

康康表示，雖然早都有心理準備，也沒有血緣關係，但沒想到豬大哥走的時候還是會這麼不捨，感覺像親人走一樣。來自高雄的他，從小就會存錢去藍寶石、喜相逢看豬哥亮主持節目，進演藝圈後很希望跟他合作，「但我入行時，他剛好『出國深造』，他復出後，我演藝事業走下坡，就沒機會和他合作。沒想到竟然是因為電影而合作。」

由於之前喜劇泰斗倪敏然、巨星高凌風以及影視大老楊登魁這些大家尊重的前輩、長者辭世時，演藝圈都曾舉辦追思紀念音樂會，康康也建議家屬，考慮為豬哥亮舉辦一場緬懷演唱會，讓大家有機會向他致敬。

康康說，豬大哥在電視上看起來傻傻的、是很好笑的諧星，但其實他私底下是很聰明的人，他的所有笑點都是有邏輯性，不只是與生俱來，在心裡還是先有些準備的，不認識的人可能覺得他很嚴肅，但私底下不熟的人他也不會亂開玩笑。

他對豬哥亮印象最深刻的是，有次他去華視，知道豬哥亮在錄影，本想去打招呼，沒想到竟然看到豬哥亮出現在華視門口追人家，「他說，阿公阿嬤們等太久不高興了，要坐遊覽車回去。他一個人要去挽留50、60位阿公阿嬤耶，終於知道他能受這些長輩們喜愛，被封遊覽車之王，不是浪得虛名！我們如果看到觀眾要走，都不見得有勇氣請人家不要走，更何況他是豬哥亮！」

他說，昨天在FB、新聞看到幕前幕後不管歌手、演員、工作人員，全部的人都在緬懷豬哥亮，「他真的值得我們敬佩，如果有一天有這麼多人緬懷我，也是瀟灑走一回！」

唐從聖回憶，有次錄完影後，豬哥亮以智慧長者的溫暖口吻，看著他說「這個不錯、真正厲害」，他當下覺得能讓這樣一個經典、傳奇的天王級人物如此肯定非常榮幸。他說，其實很多參加模仿秀、選秀的人都沒真正看過豬哥亮的秀，卻總是會磨坊他的動作、口頭禪，「什麼樣的人才能有這樣的能量，被當成模仿指標，大概只有豬大哥才能做得到了！」

豬哥亮的靈堂經過連夜佈置，16日清晨已完成擺設，靈堂以白紫色調為主，門口掛著「萬秀天王豬哥亮」的大字，主視覺照片上留下他生前各種開心笑著的模樣。而因為國外商演來不及見到爸爸最後一面的謝金晶，15日晚上趕回台北後直奔靈堂，徹夜守靈8小時，直到清晨5點多才離開，上午10多又回到靈堂，康康、唐從聖弔唁時，由她代表家屬答禮。康康也覺得靈堂開放給一般民眾致哀是很棒的決定，因為豬哥亮的粉絲實在太多了。此外，在《大尾鱸鰻》飾演郭采潔小時候的女童星謝欣諭也在媽媽的帶領下赴靈堂，感謝「豬爸爸」對他們的照顧。

(中時)