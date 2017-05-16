「最美背脊線條」林珈安甩美女包袱 戰21K障礙路跑

林珈安本週六將挑戰斯巴達障礙路跑。 (圖/MEN’S UNO)

原女子團體「Roomie」成員林珈安，2013年演出電視劇《就是要你愛上我》，因為將其中惡女一角演得相當到味，讓她事業慢慢步上軌道，熱愛運動的她本周六將挑戰斯巴達障礙路跑，對此她不僅毫無畏懼，還自信滿滿的表示「來吧！拼了！沒有過不了的關」。

高人氣美力女孩林珈安，擁有「最美背脊線條」的稱號，雖然外表甜美可人，但私底下興趣卻是拳擊與馬拉松比賽，她表示起初心肺功能不好，對於跑步相當排斥，不過在教練細心指導下，從剛開始的10K加碼至21K完成了「全馬」，本週六更將挑戰在高雄旗津舉辦的斯巴達障礙路跑，為了參賽更將訓練時間提高至六小時，她也驕傲表示「在跑馬拉松過程中，所得到的成就是無與倫比的」。

其實除了熱愛運動，林珈安也勇於嘗試各種新的挑戰，就曾與朋友們在美國用Road Trip自助旅遊，造訪世界級音樂季Coachella，會採取此類旅行方式，主要是中途能不經意造訪許多特色景點，都算是意外的收穫，此外對於設計甚感興趣的她，常在旅行後激發無數靈感，例如有次去巴黎看見復古味極濃的飾品店，返台後促使她投入飾品設計領域，敢衝敢做的性格，與她私下稱號「林大膽」一樣不謀而合。

(中時電子報)