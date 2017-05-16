全台MSO百分之百全數位化 台灣寬頻搶當第一家

台灣寬頻（TBC）今（16）天宣布，完成經營區域內最後一哩數位化工程，並且關閉類比訊號全面轉換成數位化訊號的升級作業，使得台灣寬頻所屬有線電視系統台全面進入全面數位化時代，並成為五大MSO系統台中、100％數位化的第一家業者，為台灣有線電產業締造歷史性的里程碑。

亞太電信董事長呂芳銘及鴻海董事長郭台銘以個人名義，斥資新台幣近14億元，收購台灣寬頻(TBC)有線電視系統台(MSO)上層控股管理公司股權案，今年2月通傳會(NCC)以22項附帶條件審議通過，正式入主TBC。

TBC這次領先所有MSO業者，率先達陣100％數位化，也亦味著鴻海在帶局匯流產業正加速進行中。

國內五大MSO包括中嘉、凱擘、TBC、台固媒體及台數科。TBC目前擁有全台70.5萬收視戶。

TBC副總裁林志峰表示，旗下有線電視系統台，自2009年3月推出有線電視數位化，投資金額超過新台幣100億元，在經營區內依每戶家庭需求提供2台免費機上盒，至今共安裝了超過175萬台機上盒，此外更投入技術與人力進行網路及設備升級。

去年10月台中群健和新竹北視相繼完成數位化後，今年4月苗栗也達成全區數位化，而今天上午在南桃園完成最後一哩，順利推升TBC全區有線電視數位化100％數位化任務，TBC強調，這一大步也正為TBC迎向數位匯流的新紀元揭開序幕。

TBC這幾年為了推動有線電視數位化，陸續採購數位機上盒提供用戶免費安裝，包括與國際安全加密領導廠商NAGRA合作、在2016年第3季提供用戶OpenTV 5數位機上盒，在網路方面則採用最新網際網路技術的中介媒體，支援標準語言開發（HTML5，CSS3，SVG和JavaScript），能將現有服務轉變為融合線性和互聯網電視服務的新型混合電視平台，具有極大擴充性。

TBC預計2020年東京奧運時，就可以透過服務讓用戶藉由支援4K/8K的高端機上盒。

光纖寬頻方面，因為有線電視全數位化後，搭配目前TBC數據傳輸網路技術規格DOCSIS 3.0以及傳輸設備升級支援至DOSCIS 3.1，可提供高達1Gbps以上的上網速率，為行政院的前瞻計畫數位建設，計畫1G到戶的目標提前達成。

TBC強調，未來佈署DOCSIS 3.1完成後，客戶端的上網效能大幅提升，不但能達到1.7Gbps，還能提供超出更高速的光纖寬頻上網，同時滿足家庭影音串流服務及智慧型手機在家無線聯網需求。

TBC執行長陳振（王民）表示，有線電視數位化不僅是產業的國際趨勢，也是數位發展進程的必經過程，TBC成為全台第一家做到全面數位化的MSO之後，未來將再推多合一的整合服務。

呂芳銘及郭台銘入主TBC之後，TBC、與鴻海旗下富連網已在3月底合作推出「數位BANDOTT便當雙機專案」，象徵TBC、鴻海、亞太電信三方將為布局鴻海匯流大頁形成鐵三角陣容。

(工商)