不滿超商店員壞事 男拿西瓜刀作勢揮砍遭訴

52歲陳姓男子，去年5月25日凌晨零時尾隨一女子進入三民路一超商，陳姓店員看見他行跡詭異而出聲制止；陳男認為對方「壞了他的好事」，兩小時後又折返超商，持西瓜刀在櫃臺前不斷揮舞，店員迅速躲下，起身時拿起木棍防衛抵擋，陳男才離去。檢方依恐嚇罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男（另案執行中）當時尾隨一女子進入三民路一超商，陳姓店員發現他行跡詭異，而出言制止，女子警覺快速離去，陳男也悻悻然離開。

但陳男不願罷休，2小時後又帶著一把西瓜刀折返超商，不斷揮舞著西瓜刀，作勢要砍向陳姓店員；陳姓店員趕緊躲下，起身拿起防身用的木棍擋刀，陳男才離去。陳姓店員趕緊報案逮人。

(中時)