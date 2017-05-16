車禍撞死人得易科罰金 撞失明判10月

台中市龍井區去年兩起車禍，陳姓曳引車司機在加工出口區側門違規停車買便當，起步撞傷陳姓婦人致截肢及失明；陳姓自小客駕駛，在臨港東路、舊車路無號誌路口，撞擊謝姓女機車騎士致死，兩案均因和解金談不攏未和解，但前者被判10月徒刑，後者判6月、得易科罰金。

前一案，陳姓曳引車司機於去年3月一大早駕車準備到麥寮裝貨櫃，車子開出加工出口區側門，看到陳姓婦人在路口招攬生意賣便當，他違規就停在行人穿越道上，未下車與陳女交易買便當，沒想到準備起步時，就撞上行走在他車頭前的陳婦，致陳婦一手截肢、一眼失明之重傷害，陳婦要求800萬賠償金，陳姓曳引車司機稱只有能力賠一半，雙方未和解，台中地院依過失傷害罪判處10月徒刑。

相隔兩個多月後，下午5時許在龍井區臨港東路無號誌、未劃設車道、無行車方向線路口，（車速限制40公里），陳男超速以70公里行駛，撞上謝姓女機車騎士，送醫後當晚死亡。雙方也因賠償金談不攏未和解，陳男被判6月徒刑，得易科罰金。

(中時)