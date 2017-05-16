言承旭明年事業走強運 命理師：只等林志玲點頭

言承旭、林志玲情纏14年。（圖／中時資料照片）

演藝圈俊男美女言承旭、林志玲情纏14年，兩人如今都單身，時常被外界拱何時復合，14日言承旭被問此題暗示不抗拒，並把球丟還給林志玲說：「那要看她啊」，引發外界對於兩人舊情重燃的期待，對此，命理師江嘉葉表示，言承旭明年事業運走強運，會有許多機會上門，兩人狀態不再是女方氣勢大於男方，或許只等林志玲點頭，就有復合機會。

江嘉葉說，就面相看婚姻，言承旭脣形厚而無氣，但光點可見，雖屬晚婚，仍能幸福美滿，其鼻頭圓潤平滿，財庫豐厚，下兩頰肉質不緊繃，對財務不強求，生活安定即可，有知足的心，然事業宮強勁，顴骨骨質硬朗，充滿氣場，事業依然會一波接一波。

而林志玲的個性積極，好勝心強，言承旭凡事不強求，順其自然，是很好的配對，夫妻間本該一強一弱，才能和諧共存，別看言承旭目前似乎不如志玲姐姐，他的地格即下巴，星光點點充滿能量，老運甚佳，雖然本性不強求，但做人厚道，累積不少功德本，明年又走到事業大強運，好運自然而來，逼得他不得不積極面對源源不絕的邀約機會，他與林志玲在多方面皆屬互補，只看兩人如何抉擇。

(中時電子報)