隆詩甜蜜逛街 鞋子低調藏愛意閃爆
大陸女星劉詩詩和吳奇隆婚後依舊甜蜜幸福，雖然忙於工作聚少離多，但兩人只要在一起，就是花式秀恩愛，牽手對望摟懷裡，互動閃瞎網友，上禮拜小倆口飛去紐西蘭參加婚禮，在當地度假逛街被捕獲，雖然低調仍被鞋子給出賣，令人稱羨。
劉詩詩和吳奇隆飛到紐西蘭參加《樹大招風》導演黃偉傑的婚禮，不僅在現場僅靠一起，她還被老公摟在懷裡，閃瞎不少人，現八卦媒體「關愛八卦成長協會」又曝光她們逛街恩愛照，只見小倆口雖然低調，不過劉詩詩鞋子上各印著「LW」，剛好是他們姓氏的大寫英文縮寫，小細節曬愛，網友直呼太幸福了。
(中時電子報)
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