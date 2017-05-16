立委林俊憲擬修法，精神病治癒前不得假釋。（張鎧乙攝）

內湖女童小燈泡遭殺害案，士林地院法官以《兩公約》與《身心障礙者權利公約》，精障不得判死，而判處犯嫌王景玉無期徒刑。

立委林俊憲16日舉行記者會表示，無期徒刑關滿25年就可以申請假釋，王景玉等於不滿60歲就能重回社會，如同社會治安的未爆彈，林認為這是法律漏洞，他要提案修正《刑法》77條，犯行達判處死刑程度，卻因為精神障礙或心智能力欠缺而判無期徒刑者，應該排除一般無期徒刑的假釋規定，必須等到這些人治療痊癒後，才開始計算25年的刑期，之後才能假釋。

(中時)