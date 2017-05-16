陳星不出面 蕭永達要求曾聘用的補習班停招

議員蕭永達（右）把檢舉函交給教育局副局長王進焱（左）。（李義攝）

高雄市議員蕭永達16日在市議會召開記者會，指控陳國星任教的補習班仍有狼師，卻未見市府處理，要求教育局依法，以「教師品德不佳，讓補習班淪為名師的性愛樂園」為由，對補習班做出停止招生處分，逼迫陳國星出面道歉，並提出改善計畫保障女學生。

蕭永達還把檢舉信交給出席記者會的教育局副局長王進焱，王則表示，審議會將根據相關證據，就事實進行審議，「我們不是檢調單位，但會配合南檢調查，並請補習班配合。」

蕭永達表示，林奕含案事發迄今，陳國星仍避不見面，補習班仍不用受任何處罰，依《補習及進修教育法》第25條及《短期補習設立及管理準則》第35條第1款，做出停止招生處分。

蕭永達說，停聘、解職陳國星只是騙局，5月20日國中會考登場，至6月都是補習班招生旺季，都是鎖定成績5A、4A的好學生，在未有改善計畫前，教育局應立即做出停招處分，以免再有女學生受害。

蕭還說，教育局有「立案補習班違規事件審議委員會」，成員有協會、工務局、消防局、法制局、政風室、督學室等，政府若不處理，即是公權力不彰。

列席的教育局官員表示，日前到補習班稽查，並未違反相關法規，無法逕自勒令停招，行政程序必須完備，否則業者提行政訴願或訴訟，將國家賠償等後續問題。社會教育科官員說，陳國星對林奕含案的聲明會提供給委員會做審議參考。

(中時)