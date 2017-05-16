頭家國小科學闖關 學童驚呼連連大開眼界
生活到處是科學！潭子區頭家國小16日舉辦「全民科學日」闖關活動，15道關卡以「陽光、空氣、水」為主題，氣球像火箭般飛出去、太陽光加熱食物等令小朋友大開眼界，闖關完成還能體驗巨大空氣砲，科學的奧妙讓人驚呼連連。
校長王玉龍表示，科學活動所使用的素材都是唾手可得，也許不起眼，但卻可以變成有趣的科學遊戲；主辦教師李金生指出，讓孩子真正動手做，才能讓記憶留在學生身上，透過遊戲及闖關互動的連結，讓科學種子能夠扎根萌芽。
擔任關主的饒旻君說，最熱門的空氣砲關卡，看著煙霧變成砲彈彈出，刺激又好玩！鄭安廷表示，最神奇的是酒精砲彈，引燃養樂多瓶內的酒精，酒精燃燒放出光與大量的熱，使瓶內氣體急速膨脹，壓力瞬間增加，養樂多瓶就如同砲彈一般飛出去，彷彿西部槍戰般的驚險刺激。
15個關卡包含包含飛旋紙杯、瓶中造雲、氣球火箭、漂浮陀螺、酒精砲彈、乒乓轉轉樂、電流急急棒等關卡，帶給孩子們一連串不一樣的學習體驗；學校指出，科學不再是課堂上枯燥嚴肅的課程，只要結合遊戲，引發學生興趣，動手玩科學也能充滿趣味又歡樂。
(中時)
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