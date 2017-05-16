司改國是會議決議 政府應專責調查冤獄

司改國是會議第1分組今(16)日決議，政府應建置獨立單位調查有罪確定案件，為無辜者聲請再審。(圖/林偉信)

司改國是會議第1分組今(16)日決議，政府應建置獨立單位調查有罪確定案件，為無辜者聲請再審，此外，也應分析定讞後救濟改判無罪案件，研究誤判原因，避免冤獄再次發生；政府應立法為戒嚴時期受不當軍法審判有罪判決之人民，創設特別救濟途徑，並提供必要協助。

至於成立政府調查冤獄單位是否會淪為第四審或第五審？召集人羅秉成解釋，這個調查單位可能設在監察院內，且只是為無辜者調查聲請或促使開啟再審，准否權力仍在法院，不會與現行司法制度衝突，更不會有增加審級的爭議。

(中時)