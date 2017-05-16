台中美村路回填設分隔島？議員籲取消

市議員鄭功進（右一）邀交通局長王義川（左一）等人現場會勘，籲美村路回填後不要設分隔島。（馬瑞君攝）

因應鐵路高架化後的道路縫合計畫，美村路地下道暨崇倫街機車地下道預計自19日辦理平面道路回填工程，居民反映若依計畫美村路填平後將設分隔島、妨礙通行，市議員鄭功進等今天上午現場會勘；交通局長王義川表示，將依據地方民眾的意見進行調整。

依據鐵工局送審台中市交通局的交維計畫指出，美村路填平後，將會在路寬20米的平面道路上中央設置分隔島，雙向各配置一線快車道及一線混合車道；工程施作期程預計自本月19日至10月5日共140天，封閉光輝街至平順街。

鄭功進表示，自美村路地下道決議回填後，服務處收到上百份居民陳情，均主張不宜增設分隔島。主要是因為美村路二段路寬僅20米，若增設分隔島，路面可通行的空間將更為狹小，不僅妨礙民眾通行，一旦有救災需求也會造成時間上的耽擱。

福平里長張啟龍、福順里長莊茂得強調，周邊營業的店家、附近社區大廈住戶一致反對增設分隔島，因為整條美村路均無分隔道設置區段，貿然出現一個分隔島，恐會因不必要的車道縮減，造成遺憾。

對此，王義川表示，將依據地方民眾的意見進行調整，分隔島並非一定要設置不可，將會再與建設局、鐵工局進行協商。

(中時)