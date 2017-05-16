又見千面人？ 運動時飲水遭下藥

又有千面人橫行？台中市霧峰區一名大學生在網路PO文，指日前夜間到霧峰體育場運動後，拿起放置在場邊的水喝了，之後卻感覺頭暈，所幸趕緊返家並就醫才無礙，警方獲報後清查周邊路口監視器，逮捕一名涉案男子，並在他座車內發現疑似安眠藥粉末的痕跡。

(中時)