噁心！ 診所針頭重複使用害病人染C肝
桃園市楊梅區今年初連續傳出5起感染C型肝炎的病例，經過桃園市政府衛生局調查，5人皆曾在楊梅區維蓮診所就醫，並接受靜脈注射治療，衛生局和疾管署人員到診所稽查，維蓮診所的護理人員坦承重複使用針頭，醫生則表示不知情，詳情仍待調查，而感染C型肝炎的5名患者經過愛滋病檢驗後，目前皆無感染。
衛生局今年初發現桃園市楊梅區陸續發生2起C型肝炎確診病例，衛生局將患者血液檢體送至昆陽實驗室進行病毒序列比對後，發現2人染得的C型肝炎病毒是同一型，經查後發現2人皆曾在楊梅區維蓮診所就醫，並接受靜脈注射治療。
衛生局初步鎖定維蓮診所是群聚感染源，但多次至診所複查都無法確認，直及至3月23日、5月8日及5月10日，楊梅區又陸續新增3名急性C型肝炎確診病例，3人也都有在維蓮診所接受過靜脈注射治療，衛生局5月11日立即依照傳染病防治法勒令維蓮診所停止點滴、藥物注射醫療業務。
衛生局專委林國甯表示，維蓮診所的護理人員坦承重複使用針頭，醫生則表示不知情，但詳情仍待調查，而感染C型肝炎的5名患者經過愛滋病檢驗後，目前皆無感染。
林國甯表示，維蓮診所除了針頭重複使用，還有使用過期藥物、注射治療未依標準作業流程等缺失，護理人員也因擅自替病患執行放血，已處3個月停業處分，並移送桃園地檢署，診所負責醫師和藥劑生則依法移付懲戒。
(中時)
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